Ab wann ist Kosmetik vegan?

Um Produkte als vegan bezeichnen zu können, müssen sie komplett frei von tierischen Produkten sein und stattdessen auf pflanzlichen Inhaltsstoffen basieren. Die meisten Brands, die auf vegane Produkte setzen, lassen schon aus Überzeugung keine Tierversuche zu. Trotzdem ist das vegane Siegel leider keine 100prozentige Garantie dafür, dass die Kosmetik nicht an Lebewesen getestet wurde. Um zum Beispiel in China Make-up vertreiben zu dürfen, müssen (!) Tierversuche stattgefunden haben. Um ganz sicher zu gehen, liest man sich am besten die ethischen Prinzipien der jeweiligen Marke auf ihrer Homepage durch.