Warum Gurken das neue Beauty-Tool sind

Wahre Vitaminbombe

Dass die Gurken-Massage schnell seine Wirkung erzielt, ist eigentlich nicht verwunderlich. Schliesslich ist das grüne Gemüse mit mehr als 96% Wasser von Natur aus feuchtigkeitsspendend, zudem hat sie kühlende Eigenschaften und einen hohen Gehalt an Ascorbinsäure – besser bekannt als Vitamin C. Dieser Inhaltsstoff ist dafür bekannt, dass er die Haut mit der Zeit aufhellt, den Kollagengehalt erhöht und die Haut vor Umwelteinflüssen schützt. Enthaltenes Vitamin K stimuliert ausserdem das Zellwachstum und verbessert die Elastizität. Die zusätzliche Kälte in Kombination mit einer Massage aus fliessenden Bewegungen sorgt für den ultimativen Kick am Morgen – und das für kaum Geld! Wer die Gurke wiederverwenden möchte, schneidet das benutzte Ende einfach ab und legt sie wieder in den Gefrierschrank.