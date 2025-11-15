Rosenwasser ist im Grunde das Geschenk von Mutter Natur an die Hautpflege. Dieses jahrhundertealte Schönheitsmittel ist ein aromatisiertes Wasser, das durch Einweichen von Rosenblättern in Wasser hergestellt wird. Rosenwasser ist seit der Antike ein beliebter Inhaltsstoff und wird wegen seiner verjüngenden, lindernden und beruhigenden Eigenschaften häufig in Kosmetikprodukten verwendet.