Anti-Aging-Seren und -Balms

Verglichen mit den gewöhnlichen Lippenpomaden haben Seren die Fähigkeit, die Haut intensiv und lange mit Feuchtigkeit zu versorgen. Besonders Produkte, in denen Inhaltsstoffe wie Ceramide, Hyaluronsäure und Antioxidantien stecken, sind in dieser Hinsicht echte Wunderwaffen. Tragt sie vor dem Schlafengehen auf, damit sie in der Nacht ihre volle Wirkung entfalten können. Am Morgen darauf wacht ihr mit gepflegten, vollen Lippen auf!