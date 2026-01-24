Warum sollten wir die Lippen nicht mit der Zunge befeuchten?

Wenn die Lippen beginnen, trocken zu werden, startet meist ein Teufelskreislauf

Viele befeuchten ihre Lippen intuitiv mit der Zunge, wenn sie trocken werden, wodurch die Situation verschlimmert wird. Speichel ist nämlich sauer und kann so noch mehr Reizungen bei empfindlichen Lippen hervorrufen. Der erste Schritt gegen trockene Lippen ist also, damit aufzuhören, sie mit der Zunge zu befeuchten.