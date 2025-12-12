Im Winter muss unsere Haut mit einer ganzen Menge Unannehmlichkeiten zurechtkommen: Kälte, Schmutz, der von den Strassen hochgewirbelt wird, enorm wenig Sonnenlicht. Bei empfindlichen Typen macht sich das schnell bemerkbar. Das Drama beginnt meist mit kleinen Unreinheiten, geht weiter über vergrösserte Poren und endet damit, dass sich unser Teint langsam aber sicher an die Farbe des Himmels anpasst: blassgrau. Aber keine Angst, die Beautyindustrie wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht auch für dieses Problem das passende Gegenmittel parat hätte. In diesem Winter schwört sie auf Vitamin C. Das es guttut, davon zu essen, wissen wir ja bereits. Aber was kann das angebliche Wundermittel in Beautyprodukten wirklich?