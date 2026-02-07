Was ist Clean Beauty?

Das können wir machen, um «clean» zu werden

Ob nun gelabelt oder nicht, es gibt cleane Beauty-Produkte auf dem Markt. Und nicht gerade wenig. Um herauszufinden, welche das sind, ohne auf falsche Marketing-Versprechen reinzufallen, müssen wir zunächst lernen, die Inhaltsstoff-Listen zu lesen. Das ist bei all dem chemischen Fachgesimple nämlich gar nicht mal so leicht. Was wir uns unbedingt auf die Fahne schreiben sollten: Parfüm, Parabene, Phthalate, SLS, SLES, Formaldehyd, Mineröl, Blei oder Alkohole sind böse – für uns, für die Umwelt, für alle. Also Finger weg. Was hingegen total okay und clean ist, sind Konservierungsstoffe. Wenn also Capryloylglycin, Undecylenoyl-Glycin oder Natriumbenzoat auf der Verpackung stehen, ist das gar nicht so schlimm, wie es zunächst aussieht.