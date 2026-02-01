Was ist «Soft Glam»?

Blush vor Bronzer

Allgemein gilt: Die Übergänge zwischen den verschiedenen Farben stark verblenden und den Lippenstift nur tupfend auftragen. Nude-Töne auf den Augen eignen sich besonders gut, um den perfekten «Soft Glam» zu erzielen. Dunklere Nuancen eignen sich aber ebenfalls, wenn man die richtige Wahl trifft: Braun- und Bronzetöne erzielen im Gegensatz zu Schwarz einen softeren Kontrast zu eurem natürlichen Teint. Als letzter – aber fast wichtigster Schritt – darf ein Hauch Blush auf keinen Fall fehlen. Er ist sozusagen das Sahnehäubchen bei diesem Make-up-Look und gehört auf den höchsten Punkt der Wangen. Nun seid ihr ready to go und seht den ganzen Tag über super frisch aus!