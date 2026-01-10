Was kann Orangenblütenwasser?

Natürlicher Glow

Auf die Haut hat es einen erfrischenden, beruhigenden Effekt und verbessert bei regelmässiger Anwendung das Hautbild. Es wirkt wie ein Booster und regt die Zellerneuerung an. Durch die rückfettende Wirkung schützt es sensible Haut vor dem Austrocknen. Gleichzeitig ist es auch für Haut geeignet, die zu Glanz neigt, weil es die Poren verfeinert. Ausserdem gleicht es den pH-Wert aus und hilft gegen unschöne Rötungen. Ihr könnt das Orangenblütenwasser auf ein Wattepad geben und es wie einen Toner anwenden oder als Spray direkt auf das Gesicht sprühen. Es ist für jede Körperpartie geeignet und entfaltet seine positive Wirkung auch bei spröden Haaren. Und: Die für den Herbst und Winter typische, rissige Haut um das Nagelbett könnt ihr mit Orangenblütenwasser im Nu wegmassieren.