Was tun bei rissiger Nagelhaut?

Aktuell ist es besonders schwer: Man muss nur einen Schritt ins vor Heizungsluft stickige Büro setzen – schon werden die Lippen spröde, die Augen trocken und die Haut an den Händen rissig. Kein Wunder, dass da auch unsere Nägel und die Nagelhaut in Mitleidenschaft gezogen werden – und wir eigentlich auf der Stelle zurück nach Hause möchten, wenn sich der erste Nietnagel (diese fiesen kleinen Hautfetzen, die sich am Nagelbett bilden und höllisch weh tun) bemerkbar macht. In den meisten Fällen ist der oder die Vorgesetzte von Intentionen dieser Art wenig begeistert. Was also tun, um die Nägel einigermassen unbeschadet durch den Winter zu bringen? Und woher kommen die gemeinen Bösewichte am Nagelrand überhaupt?