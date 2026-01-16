Was verhilft der Haut zum Super-Glow?

Mit das Schönste an dem aktuellen Beauty-Hype, der auch für Hailey Biebers flawless Teint verantwortlich ist: Er erklärt sich quasi von selbst. Double Cleansing, also doppelte Reinigung, verlangt nicht viel mehr, als das wir unser Gesicht gleich zweimal hintereinander waschen. Warum einmal nicht ausreicht, fragt ihr? Nun, die Idee dahinter ist so simpel wie einleuchtend: Mit einem Waschgang schwämmen wir lediglich Oberflächliches wie Sonnenschutz, Make-up und Talg von unserem Gesicht. Erst im zweiten Schritt gelingt es tatsächlich, die Haut porentief zu reinigen. Und nur in porentief reine Haut können alle weiteren Pflegeprodukte richtig eindringen, um dort ihre Wirkung zu entfalten. Klingt logisch, oder?