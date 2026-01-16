Was verhilft der Haut zum Super-Glow?

Mit das Schönste an dem aktuellen Beauty-Hype, der auch für Hailey Biebers flawless Teint verantwortlich ist: Er erklärt sich quasi von selbst. Double Cleansing, also doppelte Reinigung, verlangt nicht viel mehr, als das wir unser Gesicht gleich zweimal hintereinander waschen. Warum einmal nicht ausreicht, fragt ihr? Nun, die Idee dahinter ist so simpel wie einleuchtend: Mit einem Waschgang schwämmen wir lediglich Oberflächliches wie Sonnenschutz, Make-up und Talg von unserem Gesicht. Erst im zweiten Schritt gelingt es tatsächlich, die Haut porentief zu reinigen. Und nur in porentief reine Haut können alle weiteren Pflegeprodukte richtig eindringen, um dort ihre Wirkung zu entfalten. Klingt logisch, oder?
Welcher Cleanser für welchen Step
Unkompliziert, ja. Vollkommen ohne Aufwand verbunden, nein. Beide Schritte bestehen auf ihr eigenes Reinigungsprodukt. Denn …
1. … Make-up und andere Rückstände lassen sich am besten mit öl-basierten Cleansern entfernen.
Diese sowie Cleansing Balms, Mizellenwasser und Reinigungsöle haften sich wie kleine Kletten an alles, was auf unserem Gesicht hockt, dort aber nicht hingehört und reissen es beim Abspülen oder -wischen mit sich in die Tiefen das Abflusses.
2. … hinterher will die «nackte» Haut sanft und nährend gereinigt werden.
Greift im zweiten Schritt zu einem wasser-basierten Reiniger (Creme, Gel oder Schaum), der auf euren Hauttyp abgestimmt ist – und nehmt euch dabei Zeit. Schliesslich soll jetzt aller Schweiss und anderer «Schmutz» aus den Poren gezogen werden, der dort immer noch für Verstopfungen und Unreinheiten sorgen könnte.