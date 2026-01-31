Welche 3 Beauty-Fehler solltet ihr vermeiden?

Ein Reinigungsschritt reicht, um Make-up zu entfernen:

Wie mühsam ist es, wenn man abends bereits im Bett liegt und merkt, dass man sich noch das Gesicht waschen muss?! Es soll also möglichst zackig gehen: Etwas Mizellenwasser auf ein Wattepad geben und damit den Schmutz und das Make-up wegrubbeln. Ausnahmsweise kann man das mal durchgehen lassen. Aber im Normalfall sollte die Skincare-Routine abends immer aus 2 Reinigungsschritten bestehen. Vor allem dann, wenn man Foundation benutzt hat. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man nach dem Mizellenwasser deshalb immer noch einen flüssigen Cleanser verwenden, damit die Poren gründlich von den Foundation-Resten befreit werden.