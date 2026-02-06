Welche Ursachen haben Pickel?

Die Pubertät habt ihr lange hinter euch, aber das Problem mit den Pickeln hat sich immer noch nicht so richtig eingependelt? Dann könnte es Sinn machen, der Ursache für die Unreinheiten auf den Grund zu gehen, statt immer nur die Auswirkungen zu bekämpfen. Face Mapping hat seinen Ursprung in der traditionellen chinesischen Medizin und macht genau das – je nachdem, wo die Pickel spriessen, verrät es uns, welche Vorgänge in unserem Körper dahinter stecken könnten. Und wer weiss, woher die ungebetenen Gäste kommen, kann ihnen am besten entgegenwirken.