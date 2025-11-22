Wie bekämpft man spröde Lippen?

Kein Scherz: Die falsche Zahnpasta

Ursprünglich brachte ein Reddit-Thread die Diskussion ins Rollen, mittlerweile haben es mehrere Ärzte bestätigt: Der Stoff, der unsere Zahnpasta zum Schäumen bringt, könnte dafür verantwortlich sein, dass unsere Lippen-Lage sich einfach nicht bessern will. Auf das enthaltene Natriumdodecylpolysulfat reagieren viel mehr Menschen als bisher angenommen mit Hautirritationen. Und auch Inhaltsstoffe wie Zimt oder Minze können reizen. Da die Zahnbürste – Überraschung – vor allem mit der Haut um den Mund in Berührung kommt, sind die Folge oft faserige, spröde Lippen. Die Lösung: Der Umstieg auf eine Zahncreme für sensible Zähne.