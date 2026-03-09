Wie könnt ihr Shampoo einfach selber machen?

Ständig führen wir Diskussionen um die Inhaltsstoffe unserer Pflegeprodukte. Aber eigentlich weiss – wenn wir ganz ehrlich sind – keiner wirklich, was wo drin ist. Mikroplastik? Silikone? Chemie in jeglicher Form? Wahrscheinlich ein teuflischer Mix aus alledem. Die Lösung liegt in unseren eigenen, handwerklich begabten Händen. Die sollen das Produkt, genauer gesagt das Shampoo, jetzt nämlich selber herstellen. Keine Sorge, das geht überraschend einfach. Und: Ihr könnt beim nächsten Duschgang sicher sein, dass ihr euch nichts Schädliches auf die Kopfhaut massiert. Es lohnt sich also, sich dafür die Finger etwas schmutzig zu machen. Wir liefern deshalb gleich drei Rezepte für DIY-Shampoos.