Wie stylt man lockige Haare?

3. Hitze vermeiden – auch beim Föhnen

Dass ihr trockenes Haar nicht auch noch mit Hitze belasten solltet (verabschiedet euch bitte vom Glätteisen), ist eigentlich klar. Wichtig ist aber: Seid auch beim Föhnen vorsichtig! Benutzt einen Diffusor-Aufsatz, so werden die Locken nicht zerblasen, behalten ihre Form und bleiben durch den Aufsatz zumindest ein bisschen von der Hitze verschont. Übrigens: Für ein natürliches Ergebnis könnt ihr die Haare kopfüber föhnen und den Ansatz mit den Fingern etwas auflockern. So kriegt ihr Volumen, ohne dass die Locken zerstört werden.