Wie werden eure Haare gesund und glänzend?

Doch auch, wenn der Trend momentan weg vom Shampoo geht, ist es wichtig, die Kopfhaut regelmässig zu reinigen. Denn Schuppen entstehen nicht immer nur von zu viel Hygiene. Wer zu wenig wäscht, regt die Talgproduktion auf der Haut an und riskiert im schlimmsten Fall einen Pilz. Und der fördert nicht nur Schuppen, sondern kann auch sonst ziemlich unangenehm werden.

Individuelle Wasch-Routine

Die Lösung des Dilemmas ist eine strikt eingehaltene Haarwasch-Routine. Nur wie sieht die im Idealfall aus? Eine Universal-Antwort gibt es darauf leider nicht. Wie so oft müssen wir auch beim Thema Haarpflege ganz auf unseren Körper (bzw. die Kopfhaut) hören. Neigt man zu fettigem Haar, sollte öfter gewaschen werden, tendiert ihr dagegen zu trockenen Stellen, dürfen die Abstände ruhig länger sein.

Der Trumpf liegt in der Regelmässigkeit

Was jedoch für alle gilt: feste Waschtage einhalten. Ebenso, wie es manche unter uns bei Kleidung handhaben, sollten wir es auch für unseren Schopf tun. Denn wer es in regelmässigen Abständen unter die Brause schafft, gewinnt mit jeder Menge Glanz und gesunden Spitzen nur Vorteile. Schmeissen wir dagegen ständig spontan alles um, weil wir gerade beim Sport waren oder frisch für den Ausgang sein wollen, gerät unsere Kopfhaut schnell ins Taumeln. Genauer bedeutet das: Der Ansatz wird rasch fettig, die Kopfhaut gereizt und die Längen werden unnötig strapaziert.