Wirkt Kollagenpulver gegen Falten?

Man muss sich nicht lange ins Thema Anti-Aging einlesen, um auf den Begriff Kollagen zu stossen. Denn der spielt bei der Hautalterung eine essenzielle Rolle. Doch was ist Kollagen genau und weshalb ist es so wichtig? Die Antwort ist relativ einfach. Kollagen ist das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Eiweiss. Aus dem Protein bildet unser Körper Kollagenfasern, die dazu dienen, unsere Knochen, Knorpel, Zähne und Haut zu stabilisieren. Die Fasern vernetzen sich in der mittleren Hautschicht zu einem Kollagengerüst, das die Oberhaut auf Spannung hält. Dieses Netz macht rund 80 Prozent des Bindegewebes im menschlichen Körper aus. Je mehr Stränge unserer Haut dabei Halt geben, desto straffer ist sie.
Ab dem 25. Lebensjahr ungefähr, wenn der Alterungsprozess der Haut beginnt, nimmt der Kollagengehalt der Haut jährlich um circa ein Prozent ab. Das führt dazu, dass unsere Haut diese Spannung nicht mehr aufrechterhalten kann. Wie schnell die Haut tatsächlich an Spannkraft verliert, hängt einerseits von den individuellen genetischen Anlagen ab. Andererseits spielen natürlich auch die persönlichen Lebensgewohnheiten, die Ernährung und die richtige Pflege eine zentrale Rolle.
Anti-Aging von innen heraus
Doch was kann man dagegen tun? Anti-Aging-Cremes mit Kollagen sind eine Möglichkeit. Oftmals kann der Stoff aber von der Haut nicht richtig aufgenommen werden, weil das Molekül zu gross ist, um durch die oberste Hautschicht zu dringen. Deshalb bieten Kollagenkapseln oder -pulver eine Alternative. Damit soll das Gerüst im Bindegewebe gestärkt, erste Fältchen verhindert und die Spannkraft sowie die Elastizität der Haut verbessert werden. Ausserdem können Kollagenpulver den Feuchtigkeitshaushalt der Haut optimieren, das Hautbild praller wirken lassen und sogar Cellulite an Po und Oberschenkeln reduzieren.
Was ihr sonst noch wissen solltet
Okay, was jetzt kommt, könnte viele von euch abschrecken: Denn die meisten Kollagenpulver werden aus Rinder- oder Schweinekollagen, das auch zur Herstellung von Gelatine zum Einsatz kommt, hergestellt. Somit ist praktisch keins der Produkte vegetarisch oder vegan. Wem das nichts ausmacht, der kann das Pulver täglich zu sich nehmen und etwa einen Esslöffel in seinen Smoothies, Saft oder Kaffee mischen. In der Form von Kapseln werden sie mit einem grossen Glas Wasser geschluckt.