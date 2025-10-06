Wirkt Kollagenpulver gegen Falten?

Man muss sich nicht lange ins Thema Anti-Aging einlesen, um auf den Begriff Kollagen zu stossen. Denn der spielt bei der Hautalterung eine essenzielle Rolle. Doch was ist Kollagen genau und weshalb ist es so wichtig? Die Antwort ist relativ einfach. Kollagen ist das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Eiweiss. Aus dem Protein bildet unser Körper Kollagenfasern, die dazu dienen, unsere Knochen, Knorpel, Zähne und Haut zu stabilisieren. Die Fasern vernetzen sich in der mittleren Hautschicht zu einem Kollagengerüst, das die Oberhaut auf Spannung hält. Dieses Netz macht rund 80 Prozent des Bindegewebes im menschlichen Körper aus. Je mehr Stränge unserer Haut dabei Halt geben, desto straffer ist sie.