Die Legende besagt, dass Ludwig XIV. durch Zufall auf die Bougies stösst, als er nach den besten Kerzen sucht. Ihre Qualität beeindruckt ihn dermassen, dass er Trudon zu seinem Hoflieferanten ernennt. Ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, weil diese Ehre nur der Crème de la Crème von Handwerkern vorbehalten ist. Unter der königlichen Patronage floriert die Marke wie nie zuvor: Die Kerzen schmücken sowohl die prächtigen Schlosshallen als auch die royalen Kapellen und die privaten Gemächer des Königs. Sie werden zu einem wichtigen Bestandteil von königlichen Zeremonien und Feierlichkeiten, die am Hofe eine zentrale Rolle spielen. Denn der Sonnenkönig ist bekannt für seine ausschweifenden Feste in den Gärten von Versailles. «Diese wurden ‹Les plaisirs du roi› genannt, was so viel heisst wie ‹Die Vergnügungen des Königs›», erklärt Julien Pruvost. Die Kerzen von Trudon sind jedoch nicht nur Lichtspender und dekorative Objekte, sondern auch ein Machtsymbol. «Denn je reicher man ist, desto mehr Kerzen sind nötig. Und ein grosser Palast benötigt nun mal entsprechend viele Kerzen.» Das macht die Bougies zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Lebens am Hof.