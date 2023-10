Paraffin ist ein chemisches Gemisch aus Alkanen und entsteht als Nebenprodukt bei der Erdölgewinnung. Die günstige Produktion ist ein Vorteil. Schlechtes und billiges Paraffin zieht aber auch einige Nachteile nach sich – es gibt nämlich Schadstoffe plus schädliche Abbrenngase an die Luft ab. Zudem kann Paraffin nicht auf natürliche Weise nachproduziert werden, was das ganze schädlich für die Gesundheit sowie Umwelt macht.