Weshalb wir jetzt mehrere Düfte auf einmal tragen

Süsse Blumendüfte und Leder

Zitrusnoten und florale Düfte

Warme Erd-Nuancen und Vanille

Beeren und Oud

Moschus und Holz

Und wie werden die verschiedenen Düfte aufgesprüht? Das ist ganz euch überlassen. Entweder können die Parfums übereinander gesprüht werden oder ihr tragt sie an verschiedenen Körperstellen auf. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ihr einen Duft auf euer Dekolleté tupft und einen zweiten auf ein Kleidungsstück oder in die Haare sprüht. Hier lautet das Motto «learning by doing». Denn jeder Duft wirkt auf jeder Haut anders. Wir wünschen viel Spass beim Experimentieren!