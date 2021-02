Weshalb wir unser Parfum bald als Schmuck tragen

Zugegeben, revolutionär ist die Idee nicht. Die Duft-Spezialisten des Pariser Brands Diptyque haben das Ganze aber auf ein neues Level gebracht. Sie haben gleich zwei Schmuckstücke entworfen, die es in verschiedenen Duftrichtungen zu kaufen gibt. Einerseits wäre da ein schwarz-weiss geflochtenes und parfumiertes Armband, das dem Handgelenk individuell angepasst werden kann. Im dazugehörigen Spender-Etui befindet sich ein aufgerollter Faden, der für ca. 30 Armbänder reicht. Das Band sollte so zugeschnitten werden, dass zwischen ihm und Handgelenk etwa noch ein Finger Platz hat. Kommt das geflochtene Band nun mit der Haut in Berührung, setzen sich die dezenten Duftstoffe frei.

FYI: Während des Duschens solltet ihr den Duftschmuck lieber ausziehen.