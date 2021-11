Die Robuste

An Tagen, an denen es aus allen Löchern windet und regnet, legen wir euch die Lederhose wärmstens an Herz. Die schirmt euch nämlich nicht nur von all dem bestens ab, es gibt sie ausserdem gerade vom Fake- bis hin zum Echtleder-Luxusmodell so ziemlich überall zu ergattern.