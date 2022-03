«Ich will kein Arschloch-Designer sein, der im Atelier die Türen knallt», hat Virgil Abloh mal in einem Interview gesagt. Mitarbeitende, Models und Weggefährten erinnern sich an einen Mann, der nicht nur talentiert und rasend schnell, sondern ihnen zufolge auch warmherzig, witzig und immer optimistisch war. Für seine die Show an der Pariser Fashion Week, an der seine letzten Designs gezeigt wurden, liefen nun alle mit Rang und Namen.