Alles über die Looks des Swiss Olympic Teams

Exkurs: Welche Farbe haben die Skianzüge auf dem Bild?

Mintfarben seien sie, hörte man in der Redaktion von rechts. Sie sähen aus wie verwässerter Grüntee von links. Wieder andere merkten an, die Ski-Boys um Marco Odermatt stünden mit ihren schneeweissen Anzügen lediglich im Schatten – Eine absurde Theorie, so rechts und links. Nun denkt doch mal gut nach, beobachtet die Laufbahn der Sonne und holt tief Luft: «Der Grossteil der Kollektion ist in den Schweizer Nationalfarben Rot und Weiss gehalten. Es finden sich aber auch Teile in Schwarz- oder Grautönen, die sich ideal miteinander kombinieren lassen und so eine vielfältige Nutzung ermöglichen.» So Swiss Olympic via Medienmitteilung.

Genauer sehen wir: die offizielle Wettkampf- / Wärmebekleidung von Descente in der Nuance Swiss White Pantone 12-2606 TCX. Es mag sich um ein angegrautes (angegrüntes) Weiss handeln, aber um: WHITE, liebe Kolleg*innen.