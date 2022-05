«Mit Glitzer macht man nie etwas falsch»

Ausserdem vertraut sie ihrer Stylistin, die auch dem Model Adriana Lima in Cannes zum perfekten Look verholfen hat. «Man heuert Erin Walsh an und vertraut ihr», sagt Hathaway. «Mit ein bisschen Glitzer macht man nie etwas falsch», merkt sie an. Mit etwas, das sich schick, glamourös und gleichzeitig sehr bequem anfühlt, könne man ebenfalls keinen Fehler machen. Zudem haben viele ihrer Lieblingsschauspielerinnen ihre ersten Erfahrungen ganz in Weiss gemacht. «Also habe ich das gemacht», sagt der Star.