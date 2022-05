Was Kate Middleton trägt, wird früher oder später zum Trend. Nicht etwa, weil sie super stylish ist, sondern weil die Herzogin auf nahbare und vor allem tragbare Looks setzt, die die breite Masse ansprechen. So auch ihr sommerliches Outfit, bestehend aus luftigem Kleid in Midi-Länge und hohen Espadrilles. Die Herzogin ist damit nicht nur im Nullkommanichts angezogen, sondern trotzt darin auch der Hitze. Wie das geht? Espadrilles bestehen aus atmungsaktiven Materialien, die unsere Füsse auch bei Temperaturen über 25 Grad Celsius atmen lassen. Ebenso das Kleid: Es ist nicht nur elegant, sondern auch wettertechnisch die perfekte Wahl. Durch den lockeren Schnitt lässt es die Luft unter dem Stoff optimal zirkulieren. Ein nicht ganz unwichtiges Detail, das den Sommerlook ausmacht, ist die Farbwahl: Pastell- oder Knallfarben machen nicht nur gute Laune, sondern lassen einen sonnengeküssten Teint leuchten.