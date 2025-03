Bridgets Handtasche für jeden Tag ist eine Bayswater von Mulberry aus braunem Glattleder, etwa so gross wie eine Birkin, aber cooler. Der Taschenklassiker von 2003 ist derzeit wieder in und passt perfekt zu einer erwachsenen Frau, die zurück ins Leben findet. Sehr liebenswert sind zudem die Strickjäckchen in allen Farben, die sie trägt, mal zur Bluse, mal nur so: ein perfekter Look im Frühling, wenns draussen noch kühl ist. Natürlich darf an einer Engländerin die obligatorische Barbour-Jacke nicht fehlen, in der man weder schwitzt noch friert. Und die Jeansjacke, die Renée Zellweger alias Bridget Jones im Bild trägt ... Gibt es ein praktischeres und gleichzeitig faderes Kleidungsstück als die Jeansjacke? Mit einem Blumenkleid, einem Strickjäckchen und einer blickdichten Strumpfhose ist sie jedoch – bezaubernd! Bridget-Jones-Style.