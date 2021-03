Camilla liefert Stil-Inspiration aus Griechenland

Zwei Tage verbrachten die beiden in der Hauptstadt. Zwei Tage, an denen Camilla mit ihren durchweg blau-beigen Looks für Aufsehen sorgte. Von der Brosche bis zum Mund-Nasen-Schutz war hier nichts dem Zufall überlassen. Hat Herzogin Kate nach dem Abdanken von Meghan Markle nun eine neue Konkurrentin in Sachen Stil zu fürchten? Wir finden, es hat am Britischen Hof genug Platz für zwei gut gekleidete Frauen. Und sammeln gleich ein bisschen Inspiration von Camilla – oben in der Galerie.