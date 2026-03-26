Am Anfang steht kein Businessplan, sondern ein Ärgernis. Claudia Glass, 53, läuft, schwimmt, trainiert und merkt immer wieder: Der Sport-BH hält entweder oder er ist bequem. Beides zusammen? Kaum zu finden. Also entwickelt sie ihr eigenes Set. Aus dieser pragmatischen Lösung entsteht Swijin. Für Glass wird dabei klar: «Das Problem war nicht mein Körper. Das Problem war, dass noch niemand das optimal für die weibliche Physiognomie geeignete Equipment entwickelt hatte.»

Das Startup aus Thalwil denkt Sport-BHs nicht als modisches Beiwerk, sondern als technisches Kernprodukt. Im Zentrum steht eine Frage, die der globale Sportmarkt lange vernachlässigt hat: Wie lassen sich maximale Unterstützung und Bewegungsfreiheit verbinden? Branchenweit fliessen nur rund sechs Prozent der Forschungs- und Entwicklungsbudgets grosser Sportmarken in frauenspezifische Produkte. Eine Umfrage unter Schweizer Profisportlerinnen bestätigt früh, was Glass selbst erlebt: Kein Modell löst alle Probleme zugleich. Druckstellen, mangelnder Halt, eingeschränkte Beweglichkeit gehören zum Trainingsalltag. Swijin reagiert nicht mit Marketing, sondern mit Entwicklung.