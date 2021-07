Das Home-Office hat vielen einen neuen alten Liebling unter den Kleidungsstücken beschert, das Go-To-Outfit für daheim. Meist wurde etwas Bequemes, Lockeres, dazu erkoren. Etwas, das man zum Schlafen/Arbeiten/Workout ununterbrochen hat tragen können. Am besten eignete sich dazu ein abgetragenes Oversize-T-Shirt. Und während wir nun so in unseren weiten Jon-Bon-Jovi-Konzert-Merchandises von damals durch Instagram scrollen, realisieren wir: Das können wir auch für die Welt da draussen anbehalten. Und das beste? Wir brauchen nicht einmal eine Hose anzuziehen. Denn alle tragen das jetzt als Kleid. Das T-Shirt-Dress – kurz T-Dress – ist Trend. Wir visualisieren: