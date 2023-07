Die besten BH-Tricks für schulterfreie Tops

Bandeau

Eine Lösung für jede Frau dürfte der Bandeau-Büstenhalter sein. Diesen gibt es zumeist in Schwarz, Weiss und Hautfarbe, in jeder beliebigen Grösse sowie wattiert und unwattiert zu kaufen. Unser Tipp: Am besten die hautfarbene Version wählen, denn diese ist auch unter hellen Oberteilen nicht sichtbar. Zudem ist das Bandeau super bequem und deshalb auch absolut alltagstauglich.