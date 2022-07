Die Überraschung aus alten Zeiten

Schon immer sorgte ein rückenfreies Kleid für reizvolle Überraschungsmomente auf dem Laufsteg. Deshalb schwören auch A-List-Prominente auf dem roten Teppich oder an speziellen Anlässen immer mal wieder auf ihre Kehrseite. Beispielsweise Kim Kardashian in ihrem geliehenen Marilyn Monroe Kleid an der Met Gala 2022 oder Hailey Bieber in ihrem Hochzeitskleid mit tiefem Ausschnitt (natürlich hinten), in das wir nach wie vor schockverliebt sind. Bestes, unvergessliches rückenfreies Beispiel ist auch der legendär (zu) tiefe Einblick, den uns Rihanna 2014 an einer Gala bescherte.