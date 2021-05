Wer cool ist, zieht das Bikini-Top falschrum an

Was dann passiert? Die rüschenähnliche Raffung des Tops schmückt das Dekolleté, das Top bekommt eine neue, überraschende und knappe Form. Ist der Busen atomar, wird gehörig Underboob freigelegt (Hi, Kourtney und Kylie!), bei moderatem Vorbau sieht es, sagen wir mal, klassischer aus. Da ist also für alle was dabei. Ganz experimentelle Badenixen kreuzen die Bänder am Brustbein. Mensch, toll.

Wir fassen zusammen. Man braucht: den alten Triangel-Bikini, ein klein bisschen logisches Denken, die Fähigkeit eine Schleife zu binden, ein Set Brüste jedweder Grösse und optimalerweise: Sonne.