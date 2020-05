Wenn keine Fashion Shows gelaufen, keine Events besucht und keine Konzerte besungen werden, dann zeigt man Präsenz im Garten, beim Gassigehen oder an einem kühlen Gewässer seiner Wahl. In die sozialen Medien rausgeschossen, um nicht in Vergessenheit zu geraten – einige haben sich genau das zum Beruf gemacht. Und während sie da so fläzen, sitzen und herumstehen, fällt eines raus. Moment, nein. Fällt auf. Und zwar, dass bei Quarantäne-Schnecken wie Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Rita Ora und Kendall Jenner der Busen rausfällt. Aus dem Bikini.