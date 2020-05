Wir verurteilen uns und die anderen

Irgendwen scheinen wir schlechtmachen zu müssen. Und wenn es nicht wir selbst sind, dann eben die Anderen: Instagram-Accounts wie @celebface haben es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Beauty-OPs von Stars und Influencern aufzudecken und sie damit ein Stück weit blosszustellen. 1,4 Millionen Abonnenten sind ganz heiss darauf zu erfahren, was Hailey Bieber zuletzt hat machen lassen, wie Bella Hadid sich im Laufe der Jahre verändert hat, und wer so alles mit Lipfillern durch die Gegend läuft. Täglich schreibt eine andere Website über all die chirurgischen Eingriffe der Kardashians. Wer hat wieder was optimieren lassen? Her mit den Bildern!