Die einflussreichsten royalen Mode-Momente 2020

Und Kate Middleton? Die ist der einflussreichste Royal, egal was sie trägt. Lyst hat 10 Persönlichkeiten gekührt, deren Outfits am besten verkauften, am meisten in den Suchen auftauchten und am häufigsten auf Social Media geteilt wurden. Darunter (neben Harry Styles und Beyoncé) eben auch Kate Middleton auf Platz Neun.