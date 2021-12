Nicht irgendwie, sondern perfekt. Von langer Hand geplant und bis ins letzte Detail durchorchestriert. Die öffentlichen Auftritte der Royals folgen diesem Schema. Wenn Königin Letizia von Spanien ihre grauen Haare nicht überfärbt und so gesträhnt auftaucht, ist das ein Statement. Wenn Königin Máxima mit angeblich gewagten Löchern im Kleid Teile ihres Körpers freilegt, wird das heiss diskutiert. Wir haben die Momente des Jahres 2021 herausgesucht, die am meisten zu reden gaben und erklären, warum sie so wichtig waren und noch immer sind.