Diese Trend-Jupes wickeln wir uns 2021 um die Taille

Hat die Ankündigung des «Sex and the City»-Comebacks bei diesem Trend etwa Einfluss auf uns genommen? Schliesslich sind Carrie Bradshaws Tüll-Momente in der Serie unvergessen. Modehäuser wie Molly Goddard oder Dior sind schuld daran, dass wir uns nun wieder in den buschigen Stoff hüllen möchten. Die überarbeitete Version des Tüllrocks ist nämlich alles andere als Disney-Prinzessinnen-like.