Diese Trend-Sonnenbrillen kommen direkt aus dem All

Die Gläser sind verspiegelt à la Skibrille, manchmal aber auch dezenter und durchsichtig – so wie sie wohl ein stylisher Laborant tragen würde. Der Mix aus einem sportlich-futuristischen Look, der teils an einen Astronauten erinnert, macht die Brille zu allem anderen als einem Understatement. Wenn ihr dachtet, diesen Frühling würden eher klassische und schlichte Sonnenbrillen die Welt der Trends regieren, lagt ihr definitiv falsch. Denn Shield Glasses sind absolute Statement Pieces! «Gross» und «breit» beschreiben sie wohl am besten. Nebst des Trend-Faktors hat das It-Piece auch noch einen weiteren Vorteil: durch die ausladenden und manchmal gebogenen Gläser schützt die Brille auch seitlich vor UV-Strahlung. Praktisch und cool: we like.