Diesen Sommertrend liebte Lady Di schon in den 90ern

Die zeitlose Variante

Ein zeitloser Look, der in so gut wie allen Situationen funktioniert: eine Radlerhose in klassischen Farben wie Schwarz, Grau, Navy-Blau, dazu ein schlichtes weisses T-Shirt und eine Jeans-Jacke. Gerne kann die Biker Shorts auch mit ausgewählten Vintage-Teilen kombiniert werden. Ein Hauch von Retro ist dieses Jahr bei keinem Look verkehrt.