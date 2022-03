Lange Ärmel, ein schimmernder Stoff, so elastisch wie ein Gymnastik-Anzug, der sich am Brustbein verknotet um den Busen legt und den Bauch freilässt. Das Top, das das Pariser Label Coperni während seiner Show für Spring/Summer 2022 zeigte, kam mal in Neon-Grün, mal in Rost-Orange. Mal zum Glitzerrock, mal zur schwarzen High-Waist-Hose. Mal an Size-Zero Gigi Hadid, mal an Plus-Size-Sirene Paloma Elsesser. Mal an grösseren Brüsten, mal an kleineren. Kürzlich hielt es Rihannas schwangeren Busen im Zaum, legte ihren Babybauch frei, als sie den Launch ihres Brands Fenty Beauty bei der US-Kette Ulta feierte.