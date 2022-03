Bock auf Baby?

Warum aber sollte man in der Schwangerschaft Kleidung tragen, der man sonst auch keine Beachtung schenkt? Statt Mode, in der man sich attraktiv fühlt, werden einem unmoderne Skinny-Jeans-Modelle, altbackene Tunikas und Wickelkleider mit frechen Bindegürteln vorgeschlagen. Als wäre es nicht genug, dass ein kleines Wesen in einem heranwächst, man von Übelkeit und/oder Schlaflosigkeit geplagt ist, die Blase drückt, die Haut juckt… (an dieser Stelle könnte ich für immer weiter machen) macht es die Modeindustrie einem auch noch verdammt schwer, sich wohl – geschweige denn sexy – in seiner Haut zu fühlen. Warum eigentlich? Schliesslich gibt es kaum etwas Schöneres als einen Babybauch und einen Körper, der vor Weiblichkeit nur so strotzt. Verstecken war gestern. Das findet auch Rihanna. Und die ist gerade dabei, das Narrativ von Umstandsmode umzuschreiben.