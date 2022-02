Was tun gegen Schlaflosigkeit?

Hilft ein Powernap tagsüber?

Für die einen ist er nützlich, für andere Gift. Den Powernap soll man machen, wenn man in der Nacht zu wenig geschlafen hat, um den Tag zu überdauern. Er hat eine erholsame Wirkung, wenn er nur 20 Minuten dauert. Powernapping hilft, den Schlafbedarf in der Nacht zu reduzieren, sei es, weil man durch Apnoen nicht in den Tiefschlaf kommt oder wegen einer anderen Erkrankung. Schädlich ist der Powernap für Menschen, die nachts nicht schlafen können. Mit dem Tagesschlaf wird der Bedarf in der Nacht noch geringer und dadurch die Schlafstörung verschlimmert.