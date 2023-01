Brrrrrr – nachdem sich der Winter Ende Dezember zurückgezogen hat, fährt er gerade wieder seine Krallen aus und lässt uns so richtig schlottern. Da kommt der neueste Trend wie gerufen: Double Knitting. Und nein, ihr müsst dafür nicht zu Stricknadeln greifen und selbst Hand anlegen. Denn hierbei handelt es sich nicht um einen DIY-, sondern um einen Modetrend. Puuh. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist zu den richtigen Teilen in eurem Schrank zu greifen, damit ihr euch nicht den Allerwertesten abfriert und dabei stylisch aussieht. Zum Beispiel so, wie Influencerin Ilenia Toma: