An faulen Quarantäne-Füssen stecken Retro-Sneaker

Was 1949 von Adi Dassler als flinker Hallen-Fussballschuh auf den Markt geworfen, in den Achtzigern von Fans an den Füssen in die Stadien geschleppt und leicht abgewandelt in den Nullerjahren vom Hype-Modell Stan Smith abgelöst wurde, läuft jetzt an schmalen, viel beobachteten Füsschen durch New York und Los Angeles. Wenn Model, Designerin und Schauspielerin Emily Ratajkowski nämlich mit ihrem Hund Colombo Gassi geht, dann tut sie das nicht auf wulstigen Wolkensohlen überteuerter Trend-Sneaker, sondern im Retro-Schuh Samba von Adidas.

Tanze Samba mit ihr! Tanze Samba die ganze Quarantäne!