So hat man Mama Heidi Klum (49) und Tochter Leni Klum (18) noch nie gemeinsam gesehen. Für das Lingerie-Label Intimissimi posierten die beiden in Dessous für die Kameras. Die Werbekampagne für das italienische Unterwäsche-Unternehmen aus Verona wurde unter der Leitung von Thomas Hayo (53) in Los Angeles produziert. In der Pressemitteilung heisst es, dass Heidi Klum eine «Power Frau par excellence» sei und für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke stünde.