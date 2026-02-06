Teilen

Augenblick mal

Habt ihr ein «Brillen-Gesicht»?

Weil wir nicht wollen, dass bei eurem nächsten Besuch beim Optiker, bei der nächsten Optikerin was ins Auge geht, gibts jetzt hier mal den Kopf-rundum-Schlag. Damit endlich jeder weiss, welche Art Brillenschlange er ist – auch für Sonnenanbeter*innen.

Welche Brille passt zu welcher Gesichtsform am besten?

Welche Brille passt zu welcher Gesichtsform am besten?

Unsplash/Apostolos Vamvouras

Wer Brille trägt, ist oft als Streber*in verschrien. Dann ist von Nasenfahrrad oder Intelligenzprothese die Rede. Einen Funken Wahrheit trägt die Sache aber doch in sich. Denn nur, wer die Bibel der Kopfformen sorgfältig studiert hat, und dann ebenso sorgfältig nach ihren Regeln handelt, der sieht letzten Endes auch fantastisch aus – da kann man noch so schielen oder nur bis zum linken Daumen sehen. Wir sind dann mal so gnädig und ersparen euch durch intensive Eigen-Analyse das lästige Bücherwälzen. Wir fassen zusammen:

Das ovale Gesicht darf sich austoben

Fangen wir mal mit den Glückspilzen unter den Brillenschlangen an. Im ersten Moment machen die zwar immer ein langes Gesicht, wenn es um ihre Kopfform geht, aber letzten Endes gehen sie als Gewinner raus. Also aus dem Brillenladen, meinen wir. Denn es ist wie bei den Mützen: Wer ein ovales Gesicht hat, kann alles tragen. Insbesondere eckige Modelle mag der Ellipsenschädel. Die nämlich lassen die Gesichtszüge markanter wirken. Sehr schmale Nasenfahrräder strecken das Gesicht optisch leider noch mehr.

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Alexandra Carl attends The Summer Opening of Isla at The Standard on July 10, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for The Standard, London)

Alexandra Carl, Fashion Director des Rika Magazins, kombiniert ihr ovales Gesicht mit einer eckigen Brille.

Dave Benett/Getty Images for The

Wir wissen ja: Das eckige (Gesicht) will ins Runde

Wer jetzt verzweifelt nach einer Ähnlichkeit mit «The Thing» der Superhelden-Gang Fantastic Four sucht, der sei beruhigt. Eine eckige Gesichtsform zeichnet zwar eine markante Stirn- und Kinnpartie mit gerader Wangenpartie aus, aussehen kann man aber dennoch ziemlich menschlich. Eine Brillenfassung mit ovalen oder runden Formen hilft da. Die lässt die Konturen weicher wirken. Was euch zum Steinmensch werden lässt: eckige Modelle.

NEW YORK, NY - JUNE 26: Demi Moore attends the "Blind" New York premiere at Landmark Sunshine Cinema on June 26, 2017 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/WireImage)

Bei Schauspielerin Demi Moore ist die Sache mit der Brille trotz eckigem Gesicht ’ne runde Sache.

WireImage

Das herzförmiges Gesicht möchte von vielen geliebt werden

Die Stirn ist breit, das Kinn dagegen deutlich schmaler? Gratulation, dann darf die Panto-Form (eine der Augenhöhle nachempfundene Form) oder ein geschwungenes Modell euer Herzblatt sein. Eine harmonische Beziehung geht man mit Brillenformen ein, bei denen die untere Kontur seitlich aufsteigt. Exzentrische Cat Eyes funktionieren hier ebenso wie minimalistische Metallbrillen.

NEW YORK, NY - OCTOBER 19: Jennifer Lopez attends the "Rock The Kasbah" New York Premiere at AMC Loews Lincoln Square 13 theater on October 19, 2015 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

Jennifer Lopez ganz herzig mit Cat-Eye-Brille.

Getty Images

Ein rundes Gesicht braucht Ecken und Kanten

Das gute alte Mondgesicht ... Das bedingt Zucht und Ordnung, heisst: etwas Struktur. Weil es mit einer runden Brillen noch mehr rund gehen würde, sollten Mondkinder eckige Brillen vorziehen. Wer Akzente setzen möchte, haut mit der Farbe auf den Putz oder greift zu Horn. Dezente Töne dagegen helfen dabei, das Gesicht schmaler wirken zu lassen.

ATLANTA, GA - FEBRUARY 02: Sarah Hyland attends DIRECTV Super Saturday Night 2019 at Atlantic Station on February 2, 2019 in Atlanta, Georgia. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for DIRECTV)

«Modern Family»-Star Sarah Hyland rundet ihre eckige Brille ab.

Getty Images for DIRECTV
