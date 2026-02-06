Habt ihr ein «Brillen-Gesicht»?

Wer Brille trägt, ist oft als Streber*in verschrien. Dann ist von Nasenfahrrad oder Intelligenzprothese die Rede. Einen Funken Wahrheit trägt die Sache aber doch in sich. Denn nur, wer die Bibel der Kopfformen sorgfältig studiert hat, und dann ebenso sorgfältig nach ihren Regeln handelt, der sieht letzten Endes auch fantastisch aus – da kann man noch so schielen oder nur bis zum linken Daumen sehen. Wir sind dann mal so gnädig und ersparen euch durch intensive Eigen-Analyse das lästige Bücherwälzen. Wir fassen zusammen: