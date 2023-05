Ein alter Schuhschwarm kehrt diesen Frühling zurück: Mary Janes werden jetzt von zahlreichen Fashionistas rauf und runter getragen. Heute sind die verspielten Spangenschuhe aus den 1920er Jahren aber nicht nur in Schwarz, sondern in den verschiedensten Farben - und vor allem mit unterschiedlich hohen Absätzen zu finden, was mit vielfältigen Styling-Möglichkeiten einhergeht.