«Spencer» soll einen Wendepunkt in Dianas Leben zeigen

«Spencer» ist an einem Wochenende im Dezember 1991 angesetzt. Diana feiert darin Weihnachten mit der Royal Family auf deren Anwesen in Sandringham. An diesem Wochenende soll sie sich dazu entschieden haben, ihre zerrüttete Ehe mit Prinz Charles zu beenden.

In den USA soll «Spencer» am 5. November in den Kinos anlaufen, in Deutschland und der Schweiz am 27. Januar 2022. Am 3. September feierte der Film von Regisseur Pablo Larraín Premiere beim Filmfestival von Venedig.